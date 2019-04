Exclusief voor abonnees Greta en Anuna betogen met duizenden in Rome 20 april 2019

00u00 0

Duizenden mensen hebben gisteren in Rome samen met de Zweedse en Belgische klimaatactivistes Greta Thunberg en Anuna De Wever betoogd voor het klimaat. "We zullen onze strijd voor onze toekomst voortzetten", beloofde de 16-jarige Greta gisteren. "Weken of maanden zijn niet genoeg. Het duurt jaren om iets te veranderen." Anuna De Wever was samen met Thunberg naar Rome gereisd en sprak de manifestanten toe. In haar toespraak gebruikte ze quotes van Martin Luther King. "Ik heb gezegd dat het belangrijk is dat we blijven doorgaan. Dat is ook de boodschap die ik heb voor de jongeren in België: dat we moeten blijven doorgaan tot aan de verkiezingen."

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen