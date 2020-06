Exclusief voor abonnees Grenzen zijn weer open 15 juni 2020

Sinds middernacht zijn de grenzen van ons land voor het eerst sinds 18 maart weer open. Dat wil zeggen dat we weer vrij naar de meeste Europese landen kunnen reizen. Omgekeerd zijn ook de meeste Europeanen weer welkom in ons land. Wie naar het Verenigd Koninkrijk gaat, moet daar nog wel eerst twee weken in quarantaine. Vanuit België Frankrijk binnenrijden kan zonder problemen, maar doorreizen naar Spanje is pas vanaf 21 juni weer mogelijk.