Grens van cement

Geen treffender dystopische roman in deze brexit- en grensmuur-tijden dan John Lanchesters 'De muur'. Europa in een niet nader bepaalde toekomst. Om zichzelf te beschermen tegen de 'Anderen' die met bootjes willen binnenkomen, heeft Engeland rondom zijn hele kunstlijn een gigantische muur gebouwd. Elke jongere van achttien, onder wie ik-figuur Canavagh, moet twee jaar lang zijn plicht als 'verdediger' van de muur vervullen. Je straf wanneer er tijdens je wacht toch een vluchteling binnenglipt? Zélf met een gammel rubberbootje de zee op. In dezelfde stijl als zijn bestseller 'Kapitaal', een raak portret van Londen net vóór de bankencrisis, zet Cavanagh met 'De muur' een beangstigend futuristisch Engeland van ná de brexit neer. Eentje waar angst en nationalisme hoogtij vieren, het klimaat radicaal om zeep is en 'fokkers' voor het nageslacht zorgen. "Ik heb één simpele wens voor dit boek", zei de auteur. "Dat over enkele decennia mag blijken dat ik het bij het verkeerde eind had."

