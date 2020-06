Exclusief voor abonnees Grens van 60.000 besmettingen overschreden 15 juni 2020

00u00 0

Het aantal nieuwe besmettingen blijft rond de 100 per dag schommelen: zaterdag meldde Sciensano 90 infecties, gisteren waren dat er 111. Daarmee hebben sinds het begin van de pandemie al meer dan 60.000 Belgen een besmetting met Covid-19 opgelopen. Gisteren vielen vijf coronadoden, al werden de cijfers van de Vlaamse woonzorgcentra niet opgenomen in de statistieken door een technisch probleem. In de ziekenhuizen zijn 20 nieuwe patiënten opgenomen - dat aantal blijft nu al enkele weken onder de 40 - en 42 andere mensen werden eruit ontslagen. In totaal zijn nu nog 300 Covid-19-patiënten gehospitaliseerd. Van hen liggen er 82 op intensieve zorg.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen

Meer over Covid-19

gezondheid