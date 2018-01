Greipel troeft opnieuw Ewan en Sagan af TOUR DOWN UNDER 22 januari 2018

Na rit één won André Greipel gisteren ook de laatste rit in de Tour Down Under. Greipel was naar Australië gekomen om een mislukt seizoen 2017 goed te maken. En Lotto kwam naar Australië om snel de eerste zeges van het nieuwe seizoen binnen te halen. Dat is dus twee keer gelukt voor het Belgische team en haar Duitse sprinter. Die onderstreepte wat hij de voorbije weken al een paar keer had gezegd, dat hij op zijn 35ste nog niet te oud is om massasprints te winnen. Daar waren twijfels over, vooral nadat Greipel met lege handen uit de Tour was terugkeerd.

