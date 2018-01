Greipel staat op 00u00 0

De kop is er af. André Greipel (35) heeft de eerste rit in de Tour Down Under gewonnen. Het was voor de Duitser etappezege nummer 17 in Australië. Maar het was misschien ook een van de belangrijkste overwinningen in zijn carrière. Want winnen helpt de miserie vergeten. En die heeft hij genoeg gehad in 2017, sportief en privé. Zijn moeder overleed begin december. Of hij zijn zege aan haar opdroeg, vroegen de journalisten. "Mijn moeder is altijd in mijn gedachten. Ze is mijn hele carrière lang mijn grootste supporter geweest. Ik weet dat ze blijft kijken. Ik denk dat mijn hele carrière aan haar is opgedragen."

