Greipel plant comeback op 1 mei in Frankfurt 05 april 2018

Bij leven en welzijn keert André Greipel (Lotto-Soudal) op 1 mei in Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt terug in competitie. De 35-jarige Duitser herstelt naar behoren van de sleutelbeenbreuk die hij opliep bij zijn valpartij in volle finale van Milaan-Sanremo. "Hij traint opnieuw op de weg, maar doet het uiteraard nog rustig aan", aldus teammanager Marc Sergeant bij de start van de Scheldeprijs in Terneuzen. "Hij duikt regelmatig eens op. In onze service course, hier, daar... (lacht) Ken je André? Kan moeilijk stilzitten." Greipels programma wordt hoe dan ook niet omgegooid. Sergeant: "Het is niet dat we hem nu plots de Giro zouden laten rijden. In principe bouwt hij via de Vierdaagse van Duinkerke (8-13 mei) en de Ronde van België (23-27 mei) verder op richting Tour. Mogelijk wordt de Ronde van Zwitserland (9-17 juni) zijn generale repetitie. Daar heeft hij zich in het verleden altijd goed bij gevoeld. Het is een reële optie, zeker nu er tussen het nationaal kampioenschap en de start van de Ronde van Frankrijk (7-29 juli) in de Vendée één extra week gaapt en je het als renner dus langer zonder competitie moet stellen." (JDK)

HLN