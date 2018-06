Greipel onderhandelt met Fortuneo 25 juni 2018

00u00 0

Volgens de Waalse krant Le Soir onderhandelt André Greipel (35) met het Franse ProContinentale Fortuneo-Samsic. De Duitser is na acht seizoenen einde contract bij Lotto-Soudal en onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst lopen vast op de termijn, het loon en de invulling van een mogelijke verlenging. Lotto heeft met de jonge Australiër Caleb Ewan (23) een andere sprinter op het oog en Greipel lijkt weinig te voelen voor een rol in de schaduw. Een verhuis naar Fortuneo wordt niet evident. "Op dit moment hebben we daarvoor nog niet het geld", zegt teammanager Emmanuel Hubert. (BA)