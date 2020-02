Exclusief voor abonnees Greipel mist voorjaar 12 februari 2020

00u00 0

André Greipel (37) mist het klassieke voorjaar. De Duitser kwam ten val op training in de buurt van Keulen en is volgens de eerste berichten drie maanden buiten strijd. Israel Start-Up Nation liet in een mededeling weten dat morgen nieuwe onderzoeken volgen. Volgens de ploegdokter liep Greipel een luxatie van en een breuk in de linkerschouder op. Heel waarschijnlijk volgt een operatie. Nieuwe tegenslag dus voor Israel Start-Up Nation. De ploeg verloor met Ben Hermans ook al een ander speerpunt voor de komende weken en maanden. (DMM)