Greipel met nummer 150 VIERDAAGSE VAN DUINKERKE 11 mei 2018

"Onverhoopt, onverwacht, verrassend na zeven competitieloze weken", noemde André Greipel (35) zijn 150ste individuele UCI-zege, woensdag in Soissons. Alleen Merckx, Cipollini, De Vlaeminck, Kelly en Petacchi wonnen ooit meer. Greipel is wél de meest succesvolle van alle nog actieve renners. Criteriums, kermiskoersen en niet-UCI-gequoteerde koersen inbegrepen, won 'De Gorilla' in totaal al 169 keer.

