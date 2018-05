Greipel maakt rentree in Duinkerke 08 mei 2018

Eindelijk, na 51 dagen zonder competitie, is André Greipel vandaag in de Vierdaagse van Duinkerke (8-13/5) aan wederoptreden toe. 'De Gorilla' liep op 17 maart in Milaan-Sanremo bij een val in de afzink van de Poggio een gecompliceerde breuk van het linkersleutelbeen op. Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt kwam op 1 mei nog te vroeg, maar in Duinkerke neemt Greipel zijn rol als kopman weer op. "Wat niet betekent dat we hem meteen met zware druk zullen opzadelen", zegt Lotto-Soudalploegleider Frederik Willems. "Koersritme opdoen, conditie kweken en zelfvertrouwen herwinnen zijn André's belangrijkste doelen. In deze Vierdaagse kunnen we ook onze sprinttrein oefenen in het vooruitzicht van de Ronde van Frankrijk." Zelf werkt Greipel na Duinkerke via de Ronde van België (23-27/5) en de Ronde van Zwitserland (9-17/6) toe naar de Tour (7-29/7). Lotto-Soudal (met voorts De Buyst, Hofland, Mertz, Naesen, Sieberg en Wouters) is één van de drie aanwezige WorldTourteams. Bij de 14 procontinentale ploegen ook Wanty-Groupe-Gobert, Sport Vlaanderen-Baloise, Veranda's Willems-Crelan en WB-Aqua Protect-Veranclassic. (JDK)

