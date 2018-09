Greipel haalt wéér uit in Groot-Brittannië 06 september 2018

00u00 0

André Greipel (Lotto Soudal) heeft zijn tweede etappezege in de Ronde van Groot-Brittannië geboekt. De Duitser was in de vierde rit na 183,5 km van Nuneaton naar Royal Leamington Spa sneller dan de Italiaan Sacha Modolo (EF-Drapac) en de Nieuw-Zeelander Patrick Bevin (BMC) die leider blijft. Quick.Step had nochtans de hele dag gewerkt om Gaviria aan de ritwinst te helpen, maar de Colombiaan werd pas 12de. Ook Greipels opvolger bij Lotto-Soudal, Caleb Ewan, kwam er niet aan te pas. Hij finishte als 30ste.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN