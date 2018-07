Greipel "Een col minder kon toch ook?" 20 juli 2018

Greipel reageerde aangeslagen. "Ik kan me niet met de opbouw van het parcours moeien, maar voor mij persoonlijk waren de laatste drie dagen te zwaar. Een col minder had vandaag ook een mooie koers kunnen opleveren. Daarnaast heb ik er als renner niet alles voor over om in de Tour te blijven. Ik wil geen namen noemen, maar als ik het niet op eigen kracht kan (Greipel bedoelt dat een pak anderen gebruik maakten van de volgwagen, red.), stap ik liever in de bezemwagen."

