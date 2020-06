Exclusief voor abonnees Greipel al zeker tot zijn 40ste profrenner 16 juni 2020

André Greipel (37) blijft nog twee jaar langer bij Israel Cycling. "Ik had verwacht dat de ploeg mij een contractverlenging voor één jaar zou aanbieden", zegt Greipel. De Duitser is met 156 zeges recordhouder in het huidige peloton. Zijn laatste zege dateert van januari 2019. Hij zal op het einde van zijn nieuw contract 40 jaar zijn.

