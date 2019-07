Exclusief voor abonnees Greipel à la Van Aert 12 juli 2019

In cyclocrosshouding kwam André Greipel gisteren over de meet in het grind van La Planche des Belles Filles. "Ik hoor dat cyclocross in de mode is, dus heb ik het eens geprobeerd. Hopelijk krijg ik er goede benen van zoals Van Aert, Van der Poel, Teunissen en anderen...", postte Greipel op Instagram. Vandaag kan de Duitser meteen testen of de crosstraining heeft gewerkt. In Chalon-sur-Saône komt het wellicht tot een massasprint.

