Greipel (4de): "Of ik nog kan winnen? Zeker" 09 juli 2018

Zesentwintigste zaterdag, zondag vierde. Er zijn twee etappes gereden in de Tour de France, twee keer werd er gesprint. Maar André Greipel is nog niet in de buurt van de overwinning gekomen. Zaterdag bleef hij in een hectische finale te ver achterop. Gisteren deed Greipel wel voor de zege mee, maar hij schoot tekort tegen Sagan, Colbrelli en Démare.

HLN