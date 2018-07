Greg volgt vanop de massagetafel 11 juli 2018

00u00 0

Na de tourrit haastten de renners zich gisteren naar het hotel om er de halve finale te kunnen volgen. Greg Van Avermaet lag nét op tijd op de massagetafel, zo rond vijf voor acht, waar hij rustig naar Hazard en co kon kijken. De tweede helft zag hij in zijn kamer met 'roomie' Michael Schär. Bij Quick.Step hadden Philippe Gilbert en Julian Alaphilippe er onderling al de hele dag een Frankrijk-België van gemaakt, met plaagstootjes over en weer. Tijdens de match kon Gilbert er nog om lachen, nadien toostte Alaphilippe op de overwinning van Les Bleus met een glaasje rood. (JDK/BA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN