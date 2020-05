Exclusief voor abonnees Greg Van Avermaet waagt zich aan claustrofobische zevenkamp 20 mei 2020

00u00 0

De Belgische voetbalcompetitie is afgefloten en op de koers is het nog zeker tot de zomer wachten. Gelukkig kunnen sportliefhebbers zich optrekken aan 'De container cup' op VIER. De wedstrijd in de oplegger van een vrachtwagen kende een aarzelend begin, maar haalt nu dagelijks zo'n half miljoen kijkers. Wagen zich vandaag en morgen aan de claustrofobische zevenkamp: olympisch wielerkampioen Greg Van Avermaet en sprintster Hanne Claes, gevolgd door presentatrice Saartje Vandendriessche en acteur Rik Verheye. Ze lopen, fietsen en roeien zich de ziel uit het lijf en proberen tussendoor ook nog uit te blinken in schieten, golfen, gewichtheffen en aan de monkey bars. Allemaal in de hoop zich de meest complete atleet of bekendheid van het land te mogen noemen. (JDB)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen