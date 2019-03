Greg Van Avermaet (6de) "Geen supergevoel" 11 maart 2019

"Ik zat redelijk ver toen Fuglsang en Van Aert versnelden. Alaphilippe 'poefte' er nog naartoe, maar dat kon ik niet. Ik had geen supergevoel. Vorige week na de Omloop, toen ik de beste was, was ik ontgoocheld, maar nu had ik niet de benen om te winnen. Ik had al de hele dag door dat Alaphilippe extreem goed was. Hij voelde zijn pedalen niet, terwijl er veel aan het afzien waren." (BA)

