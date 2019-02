Greenyard zwijgt nog over transformatieplan 27 februari 2019

Onzekerheid is voor aandelen een pest. Kijk naar Greenyard. Dat viel op de Brusselse beurs gisteren met meer dan 6% terug, omdat in een update met geen woord werd gerept over het transformatieplan. Pas in maart wil de groente- en fruitverwerker aangeven op welke manier de financiële problemen zullen opgelost worden. En dat werd door de markt niet gesmaakt. De update bevatte voor de rest weinig verrassingen. Dat door de hevige concurrentiestrijd in de retailsector druk op de prijzen ontstaat, was al bekend. Alleen de cijfers ontbraken nog. De omzet in het derde kwartaal kwam uit op 927,9 miljoen euro, of 5,4% lager dan een jaar geleden. Vooral de afdeling van verse groenten en fruit (-6,6%) lag aan de basis van die daling. Wel blijft het bedrijf bij zijn voornemen om dit boekjaar een brutobedrijfswinst van 60 à 65 miljoen euro af te leveren. (JVG)

HLN