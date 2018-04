Greenyard investeert in Israëlisch fruit 11 april 2018

Groente- en fruitverwerker Greenyard heeft een belang van 49% genomen in Mor International, een Israëlisch bedrijf dat exotisch fruit inkoopt en verkoopt. De West-Vlaamse groep behoudt daarbij de mogelijkheid om later meerderheidsaandeelhouder te worden. Mango's, avocado's, granaatappels, verse dadels en paprika's leverden Mor het voorbije boekjaar 50 miljoen euro omzet op. "Met Mor versterken we onze leidende positie verder en verbeteren we de beschikbaarheid, kwaliteit en verscheidenheid van ons productgamma", zegt topman Hein Deprez over de deal. Voor Greenyard gaat het om een kleinere transactie. De precieze financiële details maakt de groep echter niet bekend. Vorige week liet de groente- en fruitverwerker ook al weten de volledige controle te verwerven bij het Kempense Greenyard Fresh Direct Belgium, het vroegere Ben Fresh, waarvan het al 51% in handen had.

