Greenpeace weigert in debat te gaan met Studio 100 BCL

26 mei 2018

Greenpeace gaat niet in op het verzoek van 'C'est pas tous les jours dimanche' - de Waalse tegenhanger van 'De Zevende Dag' - om in debat te gaan met Studio 100. De afspraak lag vast, maar Greenpeace annuleert die nu. Het gesprek zou gaan over de Greenpeace-campagne, waarin Maya De Bij sigaretten voor kinderen promootte. Daarmee wil Greenpeace het publiek ervan overtuigen dat de charcuterieproducten met Studio 100-figuren niet gezond zouden zijn voor kinderen. Studio 100 en Greenpeace gingen eerder deze week wel in debat in 'De Afspraak'. Studio 100-baas Hans Bourlon betreurt dat de ontmoeting nu niet doorgaat: "Ze stookten een vuurtje, maar hebben hun eigen schuur in brand gezet. In Wallonië is de berichtgeving nog vrij beperkt geweest, ik denk dat ze nu vrezen dat de vlammen alsnog zullen overslaan." Studio 100 beraadt zich nog steeds over een klacht. Intussen is het filmpje met Maya De Bij offline gehaald.