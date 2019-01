Greenpeace hielp initiatiefneemsters 18 januari 2019

00u00 0

Toen ze vorige week vernamen dat ze op tv in discussie zouden moeten gaan met ministers, klopten Anuna De Wever en Kyra Gantois voor advies aan bij Greenpeace. "Ze wilden meer weten over het IPCC-rapport en hoe zich dat zou moeten vertalen in beleidsmaatregelen. We hebben hen informatie gegeven, maar vooral benadrukt dat ze zich niet moeten voordoen als experts. Voor de camera kan je maar beter jezelf blijven", aldus Joeri Thijs, woordvoerder van Greenpeace. Sinds september biedt de milieuorganisatie ook logistieke steun aan een groepje scholieren die zich voor het klimaat willen inzetten. "Het gaat om een twintigtal jongeren en enkele leerkrachten, die zich bij de klimaatspijbelaars hebben aangesloten. We stellen hen een vergaderzaaltje ter beschikking en hebben hen geholpen bij de argumentatie van hun brieven naar politici." (IDV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN