Greenpeace haalt opnieuw uit naar Studio 100 in filmpje met boterhamworst 13 juni 2018

In een campagnevideo voor de Internationale Week zonder Vlees geeft Greenpeace opnieuw een sneer naar Studio 100. Na het filmpje met sigaretten van Maya De Bij, tonen ze deze keer een video met bewerkt vlees op een boterham, een duidelijke knipoog naar Samson- of Plopworst. "Bedrijven die bewerkt vlees verkopen, en zeker zij die zich op kinderen richten zoals Studio 100, mogen dit niet langer negeren", klinkt het in het persbericht. "Ze moeten gezonde alternatieven aanbieden die beter zijn voor de planeet."

