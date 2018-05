Greenpeace excuseert zich bij iedereen "behalve Studio 100" 25 mei 2018

Greenpeace wil nu toch zijn excuses aanbieden voor de campagne waarin het Maya de Bij reclame liet maken voor sigaretten. "We willen ons verontschuldigen tegenover wie we ongewild gekwetst hebben", klinkt het op Twitter. "Maar", zo voegt de woordvoerder er aan toe, "tegenover Studio 100 excuseren we ons zeker niet." Met de campagne wil de milieuorganisatie het publiek erop wijzen dat de charcuterieproducten met Studio 100-figuren niet gezond zouden zijn voor kinderen. "Het was niet onze bedoeling om verwerkt vlees op dezelfde lijn te zetten als sigaretten. Maar dankzij onze campagne zijn we in gesprek kunnen gaan met Hans Bourlon. Daarvoor zijn we maandenlang genegeerd." Studio 100, dat om excuses vroeg, zegt al maanden contact te hebben met Greenpeace en beraadt zich over juridische stappen.

