Exclusief voor abonnees GreenEDGE niét in zee met Manuela Fundacion 19 juni 2020

00u00 0

Er komt dan toch geen overname van Mitchelton-Scott door Manuela Fundacion. Gerry Ryan, de Australische eigenaar van GreenEDGE en dus de baas van Mitchelton-Scott, heeft aan Francisco Huertas laten weten dat alle plannen worden afgeblazen: "We zijn tot het besluit gekomen dat we onze relatie beëindigen." Huertas is de Spaanse bezieler van Manuela Fundacion, een liefdadigheidsfonds. (MG)