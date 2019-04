Exclusief voor abonnees Great Old zonder Haroun: geen drama qua puntenoogst 16 april 2019

00u00 0

Antwerp moet het op paasmaandag zonder Faris Haroun zien te rooien tegen Club Brugge. De kapitein slikte zaterdag op het veld van AA Gent zijn derde gele kaart van play-off 1 na een late overtreding op David. Kopzorgen voor Bölöni dus, want Haroun is een belangrijke schakel in het geheel van de Roemeen. Al ving Antwerp dat eerder dit seizoen qua puntenoogst nog enigszins goed op. In de reguliere competitie miste Haroun drie duels door schorsing en drie door blessures. Twee keer won Antwerp, uit bij Cercle en Zulte Waregem. In Gent en thuis tegen Standard werd het een gelijkspel. Op speeldag 29 en 30 verloor de Great Old zonder zijn kapitein van Charleroi en in Kortrijk. 8 op 18 dus zonder Haroun, maar thuis wel maar 1 op 6. (SJH)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen