Great Old legt doelman Matijas vast tot 2023... 28 januari 2020

Antwerp heeft de transfer van de Kroaat Davor Matijas definitief afgerond. De 20-jarige doelman legde de voorbije dagen met succes zijn medische testen af en tekende op de Bosuil een contract voor 3,5 jaar. Hij komt over van de beloften van Hajduk Split en is een voormalig jeugdinternational in Kroatië. Antwerp ziet Matijas als een toekomstgerichte versterking, omdat het contract van de keepers Bolat, Teunckens en De Winter eind dit seizoen afloopt. Matijas traint vandaag al met de groep van Antwerp mee. (MVS)