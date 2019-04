Exclusief voor abonnees Great Barrier Reef sterft in ijltempo af 05 april 2019

Onderzoekers hebben een significante daling geconstateerd in de aanmaak van nieuwe koralen in het Great Barrier Reef. Het aantal jonge koralen in het grootste koraalrif ter wereld is met 89% gedaald. De opwarming van de aarde zorgde in 2016 en 2017 voor koraalverbleking. "En dode koralen maken geen baby's", zegt de Australische onderzoeker Terry Hughes van de James Cook University. Koraalverbleking treedt op bij stijging van de zeetemperatuur of verzuring van het water. De algen die kleur geven aan het koraal gaan dan dood. Veel volwassen koralen stierven door de extreme hitte en nooit eerder kwam er zo weinig nieuw koraal bij.

