Great Barrier Reef is alweer massaal verbleekt 27 maart 2020

Het Australische Great Barrier Reef is opnieuw op grote schaal verbleekt, en dat voor de derde keer in vijf jaar tijd. De warmere zeetemperaturen, vooral in februari, hebben voor een groot verlies van koraal gezorgd. Het Great Barrier Reef ligt voor de noordoostelijke Australische kust en is het grootste koraalsysteem ter wereld. In 2016 en 2017 werden er al verschillende massale verblekingen vastgesteld, waarbij naar schatting een derde tot de helft van de koralen stierven. Vanuit de lucht is te zien dat bepaalde zuidelijke gebieden van het rif, die in 2016 en 2017 amper of niet verbleekten, dat nu wel deden. Bij noordelijke en centrale delen van het rif gebeurde dat in beperkte mate, de meeste koralen zullen er herstellen. Niet alle aangetaste koralen sterven af, maar in zwaar getroffen riffen is die kans groter.

