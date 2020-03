Exclusief voor abonnees Gravelseizoen op de schop, geen tennis tot 8 juni 19 maart 2020

Het viel te verwachten na de demarche van Roland Garros om het toernooi te verschuiven naar september dat de ATP, WTA en ITF gisteren beslisten dat er geen proftennis zal gespeeld worden tot minstens 8 juni.Heel het gravelseizoen met grote toernooien als Madrid en Rome daarin, gaat daarmee op de schop. Tegelijkertijd bevriezen de tennisbonden de rankings, wat wil zeggen dat in de tussentijd niemand punten (van vorig jaar) verliest en dat David Goffin ook op 8 juni, mocht hij dan bijvoorbeeld kunnen aantreden op het grastoernooi van Rosmalen, nog steeds de nummer 10 van de wereld zal zijn. Ondertussen zijn al dertien ATP-en WTA-toernooien geannuleerd, waarbij het onzeker is dat ze nog een poging wagen om later op het jaar een plaats te vinden op de kalender. Roland Garros deed dat dus wel en dat kwam hen gisteren op een sneer te staan van alle andere gezaghebbenden in de tenniswereld. "Dit is geen moment om unilateraal beslissingen te nemen, maar wel om dat unisono te doen", ging het statement. "Alle besluiten omtrent de impact van het coronavirus hebben het juiste overleg en nazicht nodig door de belanghebbenden, een mening die wordt gedeeld door de ATP, WTA, ITF, AELTC (Wimbledon), Tennis Australia en de USTA." Eén federatie ontbrak in dat rijtje: de Franse. (FDW)

