Gratis water en verfrissing op Rock Werchter 04 juli 2018

Ook op Rock Werchter wordt het vanaf morgen puffen en zweten. Tijdens het vierdaagse festival zullen dezelfde warmweermaatregelen van kracht zijn als tijdens het concert van Ed Sheeran afgelopen zondag. Dat betekent dat er gratis water is aan alle sanitaire blokken. Aan de togen is één bonnetje goed voor een halfliterflesje Spa. Er worden op het terrein ook een vernevelingssysteem én verfrissingspunten met niet-drinkbaar water voorzien. Is de hitte echt te verzengend, dan zal de organisatie actief water uitdelen. (SPK)