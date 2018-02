Gratis water bestaat niet 02 februari 2018

Waar bemoeit Europa zich nu weer mee? Dat is de eerste korzelige reactie op de oproep van de Europese Commissie aan onze horeca om voortaan een karaf kraantjeswater op tafel te zetten. Gratis. Let wel, het gaat hier om een aanbeveling, niet om een verplichting, beducht als de Commissie is voor het vaak terechte verwijt van regelneverij. Bovendien zijn haar intenties nobel. Als de klant gratis van de kraan mag drinken, luidt de redenering, zal hij niet geneigd zijn om nog bronwater te bestellen uit een fles. Elke dag gooien we in België honderdduizenden plastic flessen weg. Die zijn duur en belasten het milieu. Waarom dan ook op restaurant niet uit de kraan drinken, zoals velen onder ons nu thuis al doen? Toch is de oproep van de Europese Commissie een fout signaal. Want gratis bestaat niet. Dat geldt ook en zelfs in toenemende mate voor water.

