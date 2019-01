Gratis vuilniszakken voor gezinnen met beperkt inkomen 09 januari 2019

Het OCMW van Aartselaar geeft ook dit jaar gratis vuilzakken aan alleenstaanden en gezinnen met een bescheiden inkomen. Alle informatie over de voorwaarden krijg je bij het Sociaal Huis. Wie in aanmerking komt, moet bij zijn of haar aanvraag wel een aantal documenten meebrengen. Het gaat meer bepaald om het aanslagbiljet van de personenbelasting 2017-2018 of de pensioenfiche 2018 en het kadastraal inkomen 2018. Stomapatiënten en patiënten met incontinentie brengen hun voorgaande formulieren en doktersattest mee.

