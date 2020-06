Exclusief voor abonnees Gratis treinritten moeten zélf aangevraagd worden 15 juni 2020

De tien gratis treinritten voor elke Belg komen er dan toch. Dat heeft de superkern vrijdag beslist, ook al kwam er veel kritiek op de maatregel. Mits een kleine aanpassing: elke Belg moet de Rail Pass zelf aanvragen en ze worden op naam uitgedeeld. Dat zou de kost van de maatregel moeten drukken. De krant 'De Tijd' berekende al dat het inkomensverlies voor de NMBS tot 100 miljoen euro zou oplopen als 2 miljoen Belgen de kaart aanvragen. De NMBS was niet op de hoogte dat de superkern vrijdag aanpassingen zou doorvoeren aan de eerdere beslissing over de tien gratis ritten. "We zijn ook officieel nog niet op de hoogte gesteld van de nieuwe modaliteiten", aldus woordvoerder Dimitri Temmerman.