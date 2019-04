Exclusief voor abonnees Gratis tandartsscreening voor kwetsbare gezinnen 12 april 2019

00u00 0

Tandzorg staat dit voorjaar in de kijker in Boom. Niet alleen kon je de voorbije dagen een bezoek brengen aan de expo 'Glimlachen' in WZC Den Beuk, vandaag organiseert Mediboom ook een screeningsdag rond tandzorg. Kwetsbare gezinnen kunnen er terecht voor een gratis screening door een tandarts. "We stellen vast dat een tandartsbezoek vaak wordt uitgesteld: wegens financiële problemen, wegens gebrek aan kennis over een tandartsbezoek of de terugbetaling hiervan, of door angst voor de tandarts. Hopelijk kunnen deze initiatieven de drempel wegnemen", aldus Inge De Ridder (N-VA), voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen