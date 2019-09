Exclusief voor abonnees Gratis pizza voor gouden tip na diefstal iPhone 18 september 2019

00u00 0

De 26-jarige Nimfa Allyn van Five Slice Pizza in de Zuidstraat in Veurne looft een gratis pizza uit voor een gouden tip over de diefstal van haar iPhone. "Zaterdagavond stal een klant mijn iPhone tijdens een bestelling. Als de tip iets oplevert, lever ik de pizza met plezier aan huis", zegt ze.

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis