Gratis parkeren in Mol dankzij 'ontplofte' meter

In het Kempische Mol is een parkeermeter op de Markt ontploft, of zo lijkt het toch. Het zwartgeblakerde toestel is in elk geval helemaal kapot. Wellicht gingen dieven de meter te lijf met een slijpschijf om zo het geld te kunnen stelen. Ze moesten echter zonder buit vertrekken. De inwoners zijn in elk geval niet rouwig om de kapotte meter, want zij kunnen nu even gratis parkeren - het is immers niet duidelijk wanneer de automaat hersteld kan worden. "We lopen zo wel wat inkomsten mis, maar we hebben met 60 eurocent per uur sowieso zeer lage parkeertarieven", aldus schepen van mobiliteit Paul Vanhoof. Van de daders is nog geen spoor. (WDH)