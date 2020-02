Exclusief voor abonnees Gratis Orval voor nieuwe Gentse bisschop 24 februari 2020

In de Sint-Baafskathedraal is Lode Van Hecke (70), abt van de Abdij van Orval, gisteren tot 31ste bisschop van Gent gewijd. Hij volgt daarmee Luc Van Looy op, die twee jaar geleden zijn pensioen aanvroeg. Van Hecke is de eerste trappist die in ons land tot bisschop wordt benoemd. De Abdij van Orval trakteerde daarom op bier.