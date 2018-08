Gratis limonade in ruil voor volle zak 'strandafval' 07 augustus 2018

Een strandbar in Knokke-Heist probeert de omgeving op een originele manier proper te houden. Kinderen die een vuilniszak van 60 liter vullen met zwerfvuil krijgen een gratis limonade. Klinkt als een serieuze taak, maar volgens de uitbater van Pura Vida volstaat een tochtje over het strand om de klus te klaren. "De zakken zijn jammer genoeg véél te snel gevuld. Het bewijst dat er echt wel een probleem is en dat er dringend nood is aan enige bewustmaking. De kinderen vinden het leuk om te doen en stellen tegelijk zelf vast dat er bijzonder veel afval rondslingert", zegt Frederik Torresan, die in één dag al acht volle zakken inruilde voor limonades. (MMB)