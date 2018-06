Gratis kraantjeswater op café voor scholieren 20 juni 2018

De examenperiode is bijna achter de rug. Vele scholieren zullen eind deze week opnieuw die lange, veeleisende examenperiode met een stevig glas willen uitzweten, om ook het begin van de vakantie in een feestelijke sfeer in te zetten. "Het is traditioneel een periode waarin veel scholieren overmatig alcohol gebruiken. We gaan dat voor het eerst in Sint-Niklaas aangrijpen om een positieve sensibiliseringscampagne te lanceren, in samenwerking met een aantal horecazaken, waarbij op café en op een aantal galabals gratis kraantjeswater wordt aangeboden bij de bestelling van een glas alcohol", aldus horecacoach Koen Dewanckel en Emanuel Durinck van de stadsdienst samenleving en preventie. Horecazaken als De Foyer en 't Hemelrijk scharen zich achter deze campagne, net als Las-Caux, Cipierskelder en Oud Rethorica van uitbaatster Bea Gysseling. "Het einde van de examenperiode is een moment waarop scholieren zich graag eens laten gaan. Zo'n campagne is heel goed om het fenomeen in de aandacht te brengen, al zijn we daar altijd wel alert voor." Wat de horeca-uitbaters ook merken, is dat jongeren steeds meer 'indrinken', vooraleer op stap te gaan. Gratis water verdelen, kan daarom volgens een studie ook de mogelijke risico's op overmatig drankgebruik verminderen. "Jongeren kennen heel vaak hun grens nog niet. Dan kan het licht soms snel uitgaan. Een glas water kan daarbij helpen." (JVS)

