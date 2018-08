Gratis kanovaren in Gent in ruil voor emmertje afval uit het water 20 augustus 2018

"Een gratis kanovaart? Dan moet je op het water een emmer vuilnis verzamelen." Dit originele idee van het Gentse DOKANO past perfect in de laatste ecologische trend: plezier koppelen aan het ophalen van zwerfvuil. De initiatiefnemers van DOKANO - een verhuurdienst voor kano's - kwamen op het idee voor een properdere Leie toen ze in juni, samen met de milieuactivisten van Ecoprins, een 'plastic attack' op het water organiseerden. "In twee uur tijd haalden we 1,5 ton op: niet alleen plastic zakjes, soms ook hele zetels", aldus Maarten Demeester van DOKANO. "Al die bootjes en kano's in het water, dat was echt een heel fijne sfeer. Maar we voelden meteen dat we meer moesten doen. En dus staat er sinds kort, op zondag aan Dok Noord, naast de gebruikelijke huurkano's één gratis kano ter beschikking in ruil voor een emmer vuilnis. De komende drie zondagen zijn wel al volgeboekt." (MM)

