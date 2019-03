Gratis frietje voor wie verkleed naar frituur Den Boog komt 02 maart 2019

00u00 0

Klanten van frituur Den Boog in Retie krijgen zondag een gratis frietje. Voorwaarde is wel dat ze verkleed naar de frituur komen. "Tradities moet je in ere houden. Daarom vieren we weer carnaval in ons frituur", zegt Inge Daems.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN