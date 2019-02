Gratis deur? Michelle Martin laadt ze in 23 februari 2019

Michelle Martin (59) en haar zoon Frédéric Dutroux sleuren samen een houten deur naar binnen in zijn huis. De ex van Marc Dutroux werd afgelopen week gespot in Floreffe bij Namen toen ze de deur, die een inwoner had buitengezet om ze weg te schenken, inlaadde in haar auto. Zelf kon Martin het zware stuk niet dragen. Ze kreeg de hulp van twee voorbijgangers, die haar niet herkenden. Daarna bracht ze de vondst naar haar zoon Frédéric in Andenne. (KSN)

