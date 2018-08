Gratis codeerlessen in Genk en Antwerpen 14 augustus 2018

BeCode, de codeerschool waar mensen gratis een opleiding tot webontwikkelaar kunnen volgen, zal binnenkort ook in Vlaanderen lessen aanbieden. Vanaf oktober vinden er opleidingen plaats in Genk en er zijn ook plannen voor een uitbreiding richting Antwerpen. De doelstelling van Becode is om mensen zonder enige voorkennis in 7 maanden tijd op te leiden tot webontwikkelaar. Dat zou ook hun kansen op de arbeidsmarkt fors moeten verbeteren. Tot nu toe vonden die opleidingen enkel in Brussel en Charleroi plaats. BeCode rekent op steun van Europa en de VDAB.