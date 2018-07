Graszege nummer 9 van het jaar 04 juli 2018

Kirsten Flipkens (WTA 44) geraakte met 6-4, 7-5 voorbij de aanklampende Heather Watson (WTA 111), graszege nummer 9 van 2018. De Kempense specialiste leek aan een versnelling halfweg de wedstrijd (6-4, 3-0) genoeg te hebben, maar gesteund door het thuispubliek begon de 26-jarige Britse aan een inhaalrace. Bij 5-4 versierde Watson zelfs een setpunt, maar uiteindelijk ging Flipkens na 1u45 knokken toch naar een duel met de Roland Garros-finaliste van vorig jaar, Jelena Ostapenko (WTA 12). Twee keer eerder won 'Flipper' van de jonge Letse, maar dat was in 2015, toen die nog maar 18 jaar oud was. Alleszins een interessante partij, ook omdat in ronde drie niet voormalig Wimbledon-winnares Maria Sharapova (WTA 24) wacht. Die verloor gisteren verrassend met 7-6, 6-7, 4-6 van haar landgenote Diatchenko (WTA 132). (FDW)

