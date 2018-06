Graspop voor het eerst helemaal uitverkocht 12 juni 2018

De 23ste editie van Graspop schrijft nu al geschiedenis. Voor het eerst duurt het hardrock- en metalfestival vier in plaats van drie dagen, én het is helemaal uitverkocht. Op de affiche staan dan ook indrukwekkende headliners als Guns N' Roses, Iron Maiden, Volbeat en Ozzy Osbourne. Goed voor meer dan 120 bands in totaal. Van donderdag 21 tot en met zondag 24 juni worden 200.000 bezoekers verwacht op het festivalterrein in het Kempische Dessel. Fans zonder ticket kunnen zich nog op een wachtlijst registreren via ticketmaster.be en proximusgoformusic.be, en er is ook een online omruilservice waar je je kans kan wagen. Alle info via graspop.be/nl/tickets. (JOBG)