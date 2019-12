Exclusief voor abonnees Grasmat blijft moeilijk bespeelbaar 09 december 2019

00u00 0

Anderlecht legde twee weken geleden een nieuwe grasmat aan. De oude was stukgespeeld. Maar is het opgevallen? Het veld lag er opnieuw slecht bij. De mat leek op sommige plaatsen op een grote puzzel, samengesteld uit kleine stukjes die netjes naast elkaar waren gelegd. En dat bleek ook. In plaats van voor lange rollen gras te kiezen, koos Anderlecht voor kleine stroken van 4 meter op 2 meter. De vele naden tussen de kleine stukken gras zorgden voor vele oneffenheden waar de spelers bij momenten last van hadden. De reden voor de merkwaardige keuze voor de kleine stroken is simpel: deze techniek is een heel stuk goedkoper dan de lange rollen grasmat. (MJR)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis