Grappenmaker (12) belt acht keer 101: "Is er iemand dood?" 01 oktober 2019

00u00 0

"Hallo het is hier met de begrafenisondernemer. Is er iemand dood misschien?" Afgelopen vrijdag ontving de dienst 101 maar liefst acht keer die boodschap doorgebeld via een gsm met een prepaidkaart. Tien uur na de eerste oproep had de politie via het gsm-signaal de melder gelokaliseerd en stonden de agenten op de kamer van de 12-jarige beller uit Lokeren. Hij mocht zijn gsm afgeven en kreeg een stevige uitbrander.

