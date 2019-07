Exclusief voor abonnees Grandslamdebuut voor Vliegen en Gillé in dubbelspel 01 juli 2019

Elise Mertens en Aryna Sabalenka vormen het zesde reekshoofd in het dubbeltoernooi en spelen in de eerste ronde tegen Dzalamidze- Lister. Kirsten Flipkens en haar partner Johanna Larsson zijn het twaalfde reekshoofd en ontmoeten Bencic-Kuzmova. Bij de mannen is er het debuut van Joran Vliegen en Sander Gillé, het beste Belgische dubbelpaar speelt voor het eerst samen op een grandslamtoernooi en doet dat tegen Londero-Duran. (FDW)